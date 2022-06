आबादी भूमि का स्वामित्व योजना : आबादी भूमि का सर्वे अब ड्रोन से शुरू

प्रथम चरण में अमलावद, खडिय़ाखेडी, धामलिया, बमोतर, हिंगोरिया के राजस्व गांवों में किया सर्वे

Published: June 30, 2022 08:08:14 am

Survey of population land now started with drone आबादी भूमि का सर्वे अब ड्रोन से शुरू