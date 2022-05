The chairman of the SC commission reached Pratapgarh अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैरवा पहुंचे प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ Published: May 28, 2022 08:54:07 am



सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर ली बैठकें

अशोक चांदना व विधायक रामलाल मीणा के ट्वीट पर कहा-ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में नहीं

जन नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही

प्रतापगढ़.

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में पहुंच कर सामाजिक संगठनों और प्रशासन के साथ अलग-अलग बैठकें ली।

जिसमें जिले की समस्याओं पर चर्चा की गई।

इसी के साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए आयोग के अध्यक्ष ने मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट के बाद पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि चांदना का अपना अलग विजन है। अलग आइडिया होगा। बाकी ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। व्यक्तिगत आदमी अपने किसी परेशानी को लेकर हो सकता हैं। क्या होता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी है। यहां पर जब चुनावों की स्थिति आती है तो ऐसी छोटी-मोटी बाते होती रहती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुलझे हुए मुख्यमंत्री है। सब चीजों को हैंडल कर लेंगे। वहीं प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा की ओर से किए गए ट्वीट पर भी कहा कि व्यक्तिगत परेशानी कह सकते हैं। यह कह सकते हैं कि जिनके अपने व्यक्तिगत रूप से काम नहीं हो पा रहे होंगे, तो यह तो बैठकर और बात करके मुखिया को तय करने की बात है। उनकी जो समस्या है उन समस्या को ठीक करें। जो शिकायत आ रही है, वह हम भी देख रहे हैं, अपने आप में ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में नहीं है। जन नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वह अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी शिकायत आई है, उनका भी इलाज है। सब ठीक हो जाएगा और बहुत तरीके से एकता से आने वाले चुनाव में हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

प्रतापगढ़ में समरसता काफी अच्छी

प्रतापगढ़. राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने सामाजिक संगठनों की बैठकें ली। अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ जिले में अन्य जिलों के मुकाबले बिंदोलो में घोड़ी चढऩे व छुआछूत सहित जमीनों के झगड़े व अन्य मामलों में प्रतापगढ़ जिले में बहुत कम है जो बहुत अच्छी बात है। यहां समरसता देखने को मिली है।

उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिले में मुख्य था जो समस्या सामने आई है वह है शिक्षा। इस जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। आयोग के अध्यक्ष अब तक 32 जिलो का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब 2 जिले ओर जो बचे हैं। उनमें भी में जल्द दौरा कर वहा हो रही समस्याओं को जानेंगे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद सामाजिक संगठनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। जिसमें बाद अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को सामाजिक संगठनों की ओर से जिले में जन समस्याओं से अवगत करवा कर ज्ञापन सौंपें गए।

बांसवाड़ा रोड पर पेट्रोल पम्प पर सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़. सर्व अनुसूचित जाति विकास परिषद की ओर राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष बैरवा को ज्ञापन सौंपा गया। मेघवाल समाज की ओर से स्वागत किया गया। जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम टीएसपी में अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई।

इसके साथ कई मांगों को शामिल किया गया। ज्ञापन सौंपने में कांग्रेस प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष एवं राजस्थान मेघवाल परिषद जिला महासचिव दिलीप कुमार रैदास, आरएमपी जिलाध्यक्ष भरत मेघवाल, आरएमपी जिला संयोजक भंवरलाल मेघवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

