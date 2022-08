जिला स्तरीय वन महोत्सव में ली सुरक्षा की शपथ



प्रतापगढ़ Published: August 19, 2022 08:56:51 am



छोटीसादड़ी. भंवर माता मार्ग स्थित नवीन निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय के पास जिला स्तरीय वन महोत्सव सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य अतिथि और जिला कलक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिसमें पेड़-पौधों की सुरक्षा की शपथ ली गई। जिला पर्यावरण समिति एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर सहकारिता मंत्री व जिला कलक्टर ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा पौधे वितरित किए गए। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कार्यक्रम में पर्यावरण सरंक्षण को लेकर लोगों को अधिक से अधिक पौधरोपण और वन सरंक्षण के बारे में बताए हुए क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा पर बल देने की बात कही। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा, किसानों की समृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हुए कार्य करने के बारे में क्षेत्र के विकास के लिए कहा। इस अवसर पर उपवन संरक्षक सुनीलकुमार, एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा, पूर्व प्रधान मनोहरलाल आंजना, पीसीसी सदस्य अमृतलाल बंडी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, प्रधान सपना मीणा, नगर पालिका अध्यक्षा फातेमा मुस्तफा बोहरा, क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी प्रतापङ्क्षसह, तहसीलदार मनमोहन गुप्ता, नायब तहसीलदार दीपकराज भाटी, भू-अभिलेख निरीक्षक दीपक राव मराठा सहित जिला व ब्लॉक के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

पौधरोपण कर मनाया बेटी का अवतरण दिवस

छोटीसादड़ी. शहर के रॉयल ग्रुप सेवा संस्थान के सदस्य व समाज सेवी लोकेश जायसवाल की पुत्री भाव्या के जन्मदिन पर पौधरोपण किया गया। पर्यावरण को बढ़ावा देने व बच्चो में पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा जागृत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। होली नेमस सेकेंडरी स्कूल में बच्चों, स्टाफ व परिवार के साथ पौधरोपण कर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर मंजू जायसवाल, जनार्दन, पूजा जायसवाल विद्यालय स्टाफ आदि मौजूद थे।

बजरंगगढ़ औषधालय में लगाए पौधे

असावता

निकटवर्ती बजरंगगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयुर्वेद आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में पौधरोपण किया गया। यहां आजादी के अमृत महोत्सव पर औषधालय के प्रभारी डॉक्टर बृजभूषण शर्मा ने ग्रामीणों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। सभी को योग कक्षा में आने के लिए प्रेरित किया। साथ में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए जोर दिया।

