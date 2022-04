The real rise of the nation राष्ट्र का असली अभ्युदय अच्छे संस्कारों के संवर्धन से ही संभव

The real rise of the nation राष्ट्र का असली अभ्युदय अच्छे संस्कारों के संवर्धन से ही संभव

प्रतापगढ़ Updated: April 04, 2022 07:38:41 am

-जैन सन्तों का छोटीसादड़ी में हुआ मंगल प्रवेश

छोटीसादड़ी. शहर में रविवार को सुबह जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ। सुबह ही जैन समाज के लोग बड़ी तादात में एकत्रित हुए। सुबह की मंगल वेला में गांधी सर्कल पर को जैन मुनि यश विजय मसा, मुनि ज्ञानयश विजय मसा, मुनि श्रमण यश विजय आदि जैन साधु-संतों का मंगल प्रवेश हुआ। जैन मुनि नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धोलापानी दरवाजा स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंचा। जहां सामूहिक चैत्यवंदन किया गया। तत्पश्चात विभिन्न मार्गो से होता हुआ पुन: वरघोड़ा सदर बाजार स्थित आदिनाथ जैन मंदिर में पहुंचा। इस दौरान वरघोड़े में जगह-जगह श्राविकाओं द्वारा गवली की गई। वरघोडा आदिनाथ जैन मंदिर में जाकर संपन्न हुआ। जहां चैत्यवंदन किया गया। चैत्यवंदन के बाद धर्मसभा का आयोजन हुआ। धर्मसभा में संत ने कहा कि 21वीं सदी में मानवता के संपत्ति और सुविधा का तो विकास हो गया, लेकिन संस्कारों में भारी गिरावट हुई है। संस्कारी मनुष्य जहां पर जाता है, वहां सब को सुख शांति देकर खुद भी समृद्ध बनता है। संस्कार हीन मनुष्य समाज परिवार सबको अपने अहंकार और व्यसनों के कारण सबका अहित करता है। उसको विनाश की ओर ले जाता है। राष्ट्र का असली अभ्युदय अच्छे संस्कारों के संवर्धन से ही हो पाएगा। इस दौरान सकल श्री संघ के श्रावक और श्राविका मौजूद थे।

सदर बाजार स्थित आदिनाथ जैन मंदिर के आराधना भवन में प्रतिदिन प्रात: 9 से 10 और रात्रि में 8 से 9 बजे तक जैन मुनियों के प्रवचन होंगे।

राजीविका कार्मिकों ने सौंपा सहकारिता मंत्री को ज्ञापन

प्रतापगढ़. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जिले में संचालित राजीविका परियोजना के कार्मिकों द्वारा विगत 19 मार्च से अपने कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के राजीविका कार्मिकों द्वारा सहकारिता मन्त्री उदयलाल आंजना से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। जिसमे बताया कि विगत 19 मार्च से हर जिले में राजीविका कार्मिक अपनी 8 सूत्रीय न्यायोचित मांगो को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। लेकिन राज्य स्तर के अधिकारियों ने अभी तक किसी भी मांग पर लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। जिससे कार्मिको में असंतोष है। इस पर मन्त्री आंजना द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजीविका के संविदाध्निविदा कर्मियों की पीड़ा से अवगत करवाया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

