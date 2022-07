निकाली शाही सवारी, शिवालयों में रात तक गूंजे जयकारे

The royal ride took out, the pagodas reverberated till the night

प्रतापगढ़ Published: July 19, 2022 08:12:07 am



प्रतापगढ़. श्रावण मास का पहले सोमवार को शिवालयों में कई आयोजन किए गए। शहर में शाही सवारी निकाली गई। वहीं शिवालयों में देर रात तक शिव के जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने शिवजी का अभिषेक, पूजा और श्रंगार किया।

शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। शिवालयों में आयोजन शुरू हो गए है। इसी के तहत यहां दीपेश्वर मंदिर में कई आयोजन किए गए। यहां पहले सोमवार को शाही सवारी निकाली गई। जो सदर बाजार स्थित ब्रह्मसभा से शाम को शुरू हुई। विभिन्न मार्गों से होते हुए दीपेश्वर मंदिर पहुंची। जहां आरती की गई। वहीं दूसरी ओर श्रावण मास के तहत यहां मंदिर में रोजाना अभिषेक और आकर्षक शृंगार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई स्थानों पर कावड़ यात्रा भी निकाली गई।

सावन के पहले सोमवार को शाही सवारी भोलेनाथ के जयकारों के साथ निकाली गई। शिव भक्त मंडल की ओर से धान मंडी स्थित ब्रह्म सभा से शाही सवारी बैंड-बाजों व ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली गई। जो कि धान मंडी से चलकर माणक चौक झंडा गली होते हुए दीपेश वर महादेव पहुंची। शाही सवारी का केशवराय मंदिर पर पंडित श्रीहरि शुक्ल द्वारा विशेष आरती की गई एवं शाही सवारी का पुष्प वर्षा कर जगह.जगह स्वागत किया गया। शहर के कृषि उपज मंडी के पीछे शनि महाराज मंदिर के पास श्री गौरी सोमनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। पंडित दिनेश द्विवेदी के सान्निध्य में रोजाना आयाजन हो रहे है। एरियापति रोड स्थित सांवरिया मंदिर पर एरियापति महिला भक्त मंडली द्वारा भजन गाए गए।

अरनोद. निकटवर्ती गौतमेश्वर में सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। जो दिनभर चलता रहा। वहीं सुबह से बारिश के दौरान यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी प्रकृति का लुत्फ उठाया।

छोटीसादड़ी. पहले सोमवार पर इंद्रदेव ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से मंदिरों में हर-हर महादेव गूंजे। छोटीसादड़ी के शिव मंदिरों में दर्शन-पूजन का सिलसिला देर रात तक चला। शहर के गोङ्क्षवदेश्वर महादेव, भंवर माता मार्ग स्थित मंशापूर्ण महादेव मंदिर, हिन्दू चौराहा स्थित महादेव मंदिर, बम्बोरी के पास गुफा में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर, पीलीखेड़ा ग्राम पंचायत में स्थित प्रसिद्ध बुलबुला महादेव मंदिर, केसुन्दा में स्थित हरिशेश्वर महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के सभी शिवालयों में सुबह से शिवजी के अभिषेक शुरू हुए।

सालमगढ़. निकटवर्ती गांव सात महूडी से कावड़ यात्रा का जत्था पहले सोमवार के उपलक्ष में गौतमेश्वर महादेव के लिए निकला। सालमगढ़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने कावड़ यात्रा का स्वागत किया। कावड़ यात्रा में शामिल कांवडिय़ों ने कावड़ में जल भरकर गौतमेश्वर भोलेनाथ के शिवङ्क्षलग पर जलाभिषेक किया।

