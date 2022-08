भाइयों की कलाइयों पर सजी स्नेह की डोर

The strings of affection adorned the wrists of brothers

प्रतापगढ़ Published: August 12, 2022 08:47:42 am

प्रतापगढ़. रक्षा बंधन का पर्व जिलेभर में गुरुवार को उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर व गांवों में खासा उत्साह रहा। दिन में शुभ मुहूर्त के कारण घरों में भी राखी बांधने का दौर चलता रहा। बहनों ने भाइयों को रक्षासूत्र बांधे और भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना की। वहीं भाई ने भी अपनी बहन की सुरक्षा का प्रण लिया। पर्व को देखते हुए बाजार में राखियों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल शुरू हो गई। दिनभर मिठाई, वस्त्र, फल किराणा आदि की दुकानों पर खासी भीड़ रही। इसके साथ ही बसों में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। दुकानों पर नारियल की भी अच्छी बिक्री हुई। वहीं शहर समेत गांवों में मंदिरों में राखी बांधने के लिए काफी श्रद्धालु पहुंचे। शहर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।

छोटीसादड़ी. भद्रा के साये में नगर में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने पहले भगवान को फिर भाई की कलाई पर राखी बांधकर दीर्घायु व उसके भविष्य की मंगलकामना की। भाइयों ने सामथ्र्य के अनुसार बहन को उपहार देकर आशीर्वाद लिया। रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार की पूजा का महत्व है। घरों के दरवाजे पर श्रवण कुमार की आकृति बनाकर खीर व मिष्ठान से पूजन किया। उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया। बड़ी संख्या में महिलाएं पहले श्री चारभुजाजी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, श्रीहरि मन्दिर, नृङ्क्षसह मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर सहित अपने अपने देवों के स्थलों पर पहुंचकर श्रद्धा के साथ राखी बांधी। घरों में भाई और अपनों से बड़ों की कलाई पर राखी बांध रक्षाबंधन का पर्व मनाया।

अरनोद. रक्षाबंधन के पर्व पर खासा उत्साह रहा। बाजारों में दिनभर ग्राहकी हुई और ग्रामीणों की खासी भीड़ रही। घरों में मिठइयां आदि बनाए गए। बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। राखी के बाजार में खासी रौनक देखी गई।

मोवाई. कोटड़ी गांव में रक्षाबंधन के त्योहार पर आयोजन किए गए। सरपंच दुर्गाबाई, भैरूलाल मीणा, संगीता आचार्य, किशोर समेत बालिकाओ ने रक्षाबंधन मनाया। पुलिस चौकी में प्रभारी भंवरङ्क्षसह, राजवीरङ्क्षसह, बहादुरङ्क्षसह को राखी बांधी। इसके साथ ही रक्षाबंधन का महत्व बताया और महिलाओं की रक्षा करने का वचन लिया।

खेरोट. क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ गुरुवार को मनाया गया। दिन भर लोग एक दूसरे के घर पर जाकर राखियां बांधते हुए नजर आए। कई दूर दूर से आकर बहनों में भाइयो की कलाइयों पर राखियां बांधी। साथ ही कुछ भाइयो ने डाक द्वारा भी अपनी बहनों को राखियां भेजी। गांवंों में रक्षाबंधन के दिन राखियां बांधने के साथ किसानों द्वारा अपने घरों में सभी कीमती चीजो को भी राखी बांधी। अपने खेतों पर जाकर भी कुएं पर बैठे बावजी की भी पूजा की गई।

करजू. कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र मे गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व हर्ष उल्लास से मनाया गया। भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा की कामना की। बारिश का दौर भी चलता रहा। फिर भी महिला, युवतिओं ने भीगते हुए भाई के घर पहुंची और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा।

बम्बोरी. बम्बोरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया। भरत मालू, अरविन्द भराड़ीया ने बताया कि गत 2 वर्ष कोरोना काल के बीतने के बाद इस वर्ष रक्षाबंधन पर अच्छी खासी खरीदारी के साथ रक्षाबंधन का पर्व दुकानों पर रौनक व उत्साह दिखा गया। ग्रामीण अंचल में दिनभर चली बारिश ने भी बहनों की कड़ी परीक्षा ली। लेकिन शाम होते मौसम $खुशनुमा हुआ। धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वहीं नन्हे बच्चे में भी काफी खुशी देखी गई।

