एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाला दल जिला कलक्टर से मिला



The team that hoisted the tricolor on Everest met the District Collector

प्रतापगढ़ Published: August 11, 2022 08:59:31 am

प्रतापगढ़. माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने और 11 देशों में चार लाख 25 हजार किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले युवाओं के दल ने जिला कलक्टर से भेंट की। सामाजिक युवा जागृति अंतरराष्ट्रीय अन्तर्वेद एडवेन्चर्स स्पोट््र्स लॉगेस्ट वल्र्ड ऑन फूट सेवा संस्थान के दल ने जिला कलक्टर सौरभ स्वामी से मुलाकात की। यह दल पर्यावरण, सड$क सुरक्षा व सामाजिक सुधार के संदेश लेकर निकला है। जिला कलक्टर ने दल के सदस्यों से पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों एवं देशों में जारी कायक्रमों की जानकारी ली। पर्वतारोही दल के लीडर अवध बिहारी लाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से हरिद्वार, अजमेर, राजसमंद, चित्तौडग़ढ़ होते हुए प्रतापगढ़ पहुंचे है। दल ने बताया कि 30 जुलाई 1980 को लखमीपुर में आई बाढ़ में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। तभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन का लक्ष्य बना लिया। लखनउ के जितेन्द्र प्रताप ने बताया कि भारत सहित अन्य 11 देशों की पैदल यात्रा कर 14 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए है। दल में महेन्द्र प्रताप और गोङ्क्षवदनंद, विजय शंकर सहित 20 सदस्य है। सदस्यों ने देहदान का संकल्प भी लिया है।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग

प्रतापगढ़. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रप्रकाश मीणा और मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण पर बैन हटाने और स्थानांतरण करने के लिए एडीएम गोपाललाल स्वर्णकार को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष देवीलाल मीणा ने बताया कि सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से स्थानांतरण के आवेदन ले लिए हैं। स्थानांतरण पर बैन लगा दिया है। जो कि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार है। जबकि प्रधानाचार्य और प्राध्यापक के स्थानांतरण हो रहे हैं। अतिरिक्त जिला मंत्री जाकिर हुसैन ने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक 12 साल से स्थानांतरण के लिए इंतजार में है। पूर्व में शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन और इस बार विधायकों की डिजायर भी करवाकर आवेदन भेजे हैं। लेकिन सरकार ने स्थानांतरण पर बैन लगाया है। इसे तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। इस अवसर धमोत्तर उपशाखा मंत्री भंवरलाल कातडिय़ा, उपशाखा मंत्री भीमराज मीणा, जिला संगठन मंत्री कारुलाल मीणा, बगदीराम मीणा, रविशंकर मीणा, रामचंद्र मीणा, सभा अध्यक्ष शंभूङ्क्षसह चारण, कोषाध्यक्ष प्रभुलाल मीणा आदि कई शिक्षक उपस्थित थे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने विधायक रामलाल मीणा से शिष्टाचार भेंट की और जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग की गई। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को लाभ दिलाने, खेमराज कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नहीं बढ़ाने, पूर्व में 5 अगस्त को ही कार्यकाल पूर्ण हो गया था। उसे नहीं बढ़ाकर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूर्ण किया जाए। वेतन विसंगति के लिए खेमराज कमेटी बनी थी, उनका कार्यकाल भी बढ़ गया है। अन्य कई मांगे जो लंबित है। वेतन विसंगति सहित अन्य कई मांगे कर्मचारी हित में है। विधायक रामलाल मीणा ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

रावला बाग में सभी रोडवेज बसों का हो ठहराव

धरियावद ञ्च पत्रिका. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रतापगढ़ आगार मुख्य प्रबंधक ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रतापगढ़ आगार से संचालित रोडवेज बसों के चालक परिचालकों को सख्त रूप से पाबंद किया है। जिसमें रोडवेज बसों का संचालन धरियावद रावला बाग नया बस स्टैंड के अंदर से किए जाने के निर्देश जारी किए। जिसमें रोडवेज बसें रावला बाग के अंदर आकार वहां से यात्रियों को बैठाएंगे और उतारेंगे। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। पत्र आदेश में मुख्य प्रबंधक प्रतापगढ़ ने राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर का जिक्र किया है। जिसमें रावला बाग नया बस स्टैंड के अंदर बसें नहीं आने को लेकर पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया था कि नया बस स्टैंड में रोडवेज की कई बसे अंदर नही आकर बाहर से निकल रही है। जबकि मुख्य मार्ग से बस स्टैंड की दूरी 200 मीटर है। पढ़ना जारी रखे

