प्रतापगढ़ Published: June 17, 2022 08:33:12 am



हारने वाले को छोडऩा होता है आसपास का इलाका

मानसून के ठीक पहले कई स्थानों पर देखी जा सकती है धामण प्रजाति के सांपों की जंग

प्रतापगढ़. कई जीव-जंतुओं में अपने क्षेत्र के लिए जंग होती है। इसी प्रकार की जंग मानसून के ठीक पहले धामण प्रजाति के नर सांपों में इन दिनों देखी जा सकती है।

यह समय इस सांप के प्रजाति के लिए प्रजनन से ठीक पहले का है। इस समय होने वाली जंग कई घंटों तक चलती है।

रेट स्नैक के नर सांपों में होने वाली जंग को कई लोग यह भ्रम होता है यह नर-मादा है, जो मेङ्क्षटग करते है। जबकि सच यह है कि दोनों सांप नर होते है जो अपने क्षेत्राधिकार और उस एरिये में मादा पर अपना कब्जा जताने के लिए करते है।

संरक्षित सूची में रेट स्नैक

यह सांप वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूचि दो/दो के तहत संरक्षित है। इसके शिकार पर सात वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। भूमिपुत्रों का मित्र है होता है धामण

सांपों की प्रजाति में धामण सांप शर्मिला होता है। इसको चूहे अधिक पसंद होते है। इसी कारण इसे रेट स्नैक कहा जाता है। चुंकि यह विषहीन होता है और चूहे का सफाया करता है। ऐसे में यह किसानों का मित्र कहलाता है। यह सांप अमुमन अधिकांश खेतों में रहता है। जो छोटे-मोट जीव, चूहे आदि का भक्षण करता है।

माना जाता है सबसे शक्तिशाली सांप

धामण सांप राजस्थान के सबसे शक्तिशाली सांप है। इसका वजन चार-पांच किलो का होता है। इसकी मांशपेशियां शक्तिशाली होती है। इसकी शक्ति वजन से सात-आठ गुना तक की पकड़ की होती है। इसका रंग भूरा, हल्का मटमैला, खाकी कलर का होता है।

धामण सांप होता है किसानों का मित्र

वैसे सभी जीवों का पर्यावरण में अपनी अहम् भूमिका होती है। ऐसे में सांप की भी भूमिका भी इसी प्रकार की है। धामण सांप विषहिन होता है। जो खेतों में विचरण कर चूहे और अन्य जीवों का भक्षण करता है। इस कारण यह किसानों का मित्र भी होता है। आमजन को इसे मारना नहीं करना चाहिए।

देवेन्द्र मिस्त्री, पर्यावरणविद्

war between snakes to capture their territory. सांपों में भी होती है अपने इलाके पर कब्जा जमाने के लिए आपस में जंग

नहीं मारे इसे, करें संरक्षण

धामण सांप किसानों का मित्र है और यह जहरीला नहीं होता है। ऐसे में इसका संरक्षण करना चाहिए। खेतों में यह चूहे का सफाया करता है। इस कारण फसलों की सुरक्षा के लिए सहायक है। ऐसे में किसानों को इसे मारना नहीं चाहिए। सुनील कुमार, उपवन संरक्षक, प्रतापगढ पढ़ना जारी रखे

