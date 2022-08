18 से अधिक आयु वालों को लगाएंगे कोविड की प्रिकॉशन डोज

प्रतापगढ़ Updated: August 24, 2022 08:20:45 am

जिला कलक्टर ने बैठक में दिए निर्देश

प्रतापगढ़. जिले में अब 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए महाभियान चलेगा। जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने मंगलवार को इसको लेकर बैठक में सीएमएचओ डॉ. वीडी मीना को निर्देश जारी किए है। कलक्टर ने कहा कि प्रिकॉशन डोज में कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन समय निश्चित करके कैंप के माध्यम से प्रिकॉशन डोज लगाने की व्यवस्था की जाए। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जांच योजना, जेएसवाई, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, मौसमी बीमारियों में डेंगू नियंत्रण, एनिमिया मुक्त राजस्थान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में सहायक जिला कलक्टर अभिमन्यु कुन्थल ने एनिमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत प्रतापगढ़ के चयनित रोगियों को इलाज के लिए डेटा बेस की जानकारी दी। चिकित्सा विभाग द्वारा मानव संसाधन की कमी की भी बात रखी गई। जिस पर जिला कलक्टर द्वारा अर्जेन्ट टेमप्रेरी बेस पर पैरामेडिकल और चिकित्सकों के लगाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉ. ओपी दायमा, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. राममोहनसिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ धीरज सेन, नेत्र रोग विशेषज्ञ आर एस कच्छावा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ अजीतसिंह समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे।

डेंगू जागरूकता के पोस्टर का किया विमोचन

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलक्टर सौरभ स्वामी द्वारा डेंगू जागरूकता के पोस्टर का विमोचन किया। चिकित्सा विभाग की ओर से ग्रामीण ओलंपिक के लिए तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलक्टर ने सभी चिकित्साधिकारियों एवं प्रभारी बीसीएमओ को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले खेल स्थल पर चिकित्सा विभाग का स्टॉल लगाया जाए।

