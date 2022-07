युवक की संदिग्ध मौत के मामले में थाने में पहुंचे ग्रामीण

मृतक के भाई-बहिन और ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

पारसोला. थाना क्षेत्र के समीप ग्राम पंचायत अणत के लिम्बरवाड़ा गांव में 13 जुलाई को एक युवक के घर में शव लटके मिले होने के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया। इस मामले में मृतक के भाई, ***** और कई ग्रामीण थाने पहुंचे। जहां युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने इस बात को भी गंभीरता से लिया है। साथ ही अनुसंधान का आश्वासन भी दिया है। पुलिस ने बताया कि १३ जुलाई को सुबह शंभूलाल (२२) पुत्र नाथूलाल मीणा का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। मृतक के चीखने चिल्लाने की आवा•ा पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। मृतक के माता-पिता ने बताया कि उनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि लटके हुए शव के दोनों हाथ बंधे हुए थे। शरीर पर घाव भी था, पास ही कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। जिस पर गांव के नरपतङ्क्षसह राणावत को सूचना दी और पारसोला थाने को अवगत करवाया गया। मौके पर पारसोला थाना प्रभारी मय जाप्ता पहुंचे और मृतक के शव को उतारा ्रगया। शव को मूंगाणा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई फूलचंद व ग्रामीणों ने हत्या की आशंका के चलते आरोपी नाथूलाल पुत्र मानिया मीणा और भेरकी पत्नी नाथूलाल मीणा को पुलिस को सौंपा। मृतक के दो भाई अलवर म•ादूरी करते हैं। जिनको सूचना दी। मृतक के भाई फूलचंद की रिपोर्ट पर पारसोला थाने में प्रकरण दर्ज कराया। सभी पुत्रों के आने के बाद 15 जुलाई को पोस्टमार्टम करवाकर शव का दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद ही दम्पती को पुलिस ने छोड़ दिया था। जिसको लेकर शनिवार को लिम्बरवाड़ा के कई ग्रामीण पारसोला थाने पहुंचे। जहां पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर आक्रोश जताया। आरोप लगाया कि पुलिस भी हत्या को आत्महत्या मानकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति के बयान दर्ज नहीं किए। दम्पती को बिना जांच किए छोड़ दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि रविवार तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो हंगामा किया जाएगा। नाथूलाल मीणा का भरा-पूरा परिवार

ग्रामीणों ने बताया कि नाथूलाल मीणा के फूलचंद, राजू, रूपा, शंभूलाल, प्रकाश, इंद्रा, शंकर सात पुत्र और सुरता, अनिता दो पुत्री हैं। नाथूलाल के तीन मकान होते हुए भी सभी अलग-अलग रहते हैं। तीन पुत्र खेत पर रहते हैं। तीन पुत्र बाहर शहर म•ादूरी करते है। एक पुत्री की शादी हो गई और एक पुत्री अविवाहित होने के बाद भी अलग रहती हैं। अभी लगातार बरसात से शंभूलाल घर के बाहर झोपड़ी बनाने लगा तो १२ जुलाई को पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ था। ग्रामवासियों ने बताया कि नाथूलाल मीणा सम्पन्न होने के बाद भी एक भी पुत्र पुत्री साथ नहीं रहते हैं। आए दिन बच्चों से लड़ाई-झगड़ा होता है।

प्रकरण दर्ज किया, की जाएगी गहनता से जांच

&इस घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर दिया गया हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। अभी जांच चल रही हैं। ग्रामवासियों द्वारा दी गई जानकारी पर भी गहनता से जांच की जाएगी। मृतक के माता-पिता को सुरक्षा की ²ष्टि से लाए थे।

प्रकाशचन्द्र, थाना प्रभारी, पारसोला

