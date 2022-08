सुहागपुरा में बालिका छात्रावास की छत से टपक रहा पानी

Water dripping from the roof of the girl's hostel in Suhagpura

प्रतापगढ़ Published: August 24, 2022 08:41:14 am



न्यायाधीश ने किया निरीक्षण

सुहागपुरा.

यहां रानी देवली राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर न्यायाधीश शिवप्रसाद तंबोली ने निरीक्षण किया। इसी अवसर पर प्राधिकरण सचिव द्वारा उपस्थित बालिकाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर में जानकारी दी। निरीक्षण में छात्रावास में कुल पंजीकृत 75 छात्राओं में से 66 बालिकाएं उपस्थित मिलीं। अन्य बालिकाओं का अपने गांव जाना बताया गया। छात्रावास के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकांश छतें टपक रहीं है। इसके लिए प्राधिकरण सचिव ने वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कईं छात्राएं जो कि विज्ञान एवं गणित विषय में अध्ययनरत है, उनके लिए अतिरिक्त ज्ञानार्जन के लिए कोचिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही बालिकाओं को सामान्य कानूनी जानकारियों से अवगत कराया गया। जिनमें बाल विवाह निषेध कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, डाकन प्रथा निषेध कानून, जन्म मृत्यु पंजीकरण की अनिवार्यता और महत्व आदि के बारे में बताया गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (नशा पीडि़तों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 आदि योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। बालिकाओं को मावजी महाराज एवं एकलव्य का उदाहरण देेते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया गया। आयोजित शिविर में बालिकाओं को समझाया गया कि अपने साथ हो रहे किसी भी दुव्र्यवहार को छिपायें नहीं बल्कि उनका खुलकर विरोध करें और इस बारे में अपने परिजनों, रिश्तेदारों, गुरूजनों, हॉस्टल वार्डन, पुलिस अथवा प्राधिकरण को सूचित अवश्य करें। इसी के साथ ग्रामीण परिवेश की काश्तकारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली छात्राओं को भी उन्नत खेती के तरीके बताए गए। ताकि वे अपने परिवार से साझा कर अपनी खेती को उन्नत बना सकें और कम लागत में अधिक फसल प्राप्त कर सकें।

सुहागपुरा में बालिका छात्रावास की छत से टपक रहा पानी

बाल संरक्षण समन्वय की बैठक

प्रतापगढ़. कट्स मानव विकास केंद्र की बाल श्रम उन्मूलन परियोजना के तहत बाल संरक्षण की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में बच्चों से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाना, बच्चों से जुडी संस्थाओं पर एक समझ विकसित करना, बाल श्रम समाप्त करने के लिए गांव स्तर पर एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करना आदि पर चर्चा की गई।

कट्स के जिला समन्वयक कमलेशकुमार जांगिड़ ने बताया कि छरी एवं लाम्बा डाबरा पंचायत के लिम्बोदी एंव कटारों का खेडा के ग्रामीणों ने भाग लिया। कट्स के प्रतिनिधि मुकेश सिंघल ने बाल संरक्षण को लेकर जिले स्तर पर जो बाल सरंक्षण इकाई एवं भूमिकाओं पर बात की गई। उन्होंने बताया समाज में बच्चों को लेकर क्या भावनाए है, और समाज में केवल बच्चो की जिम्मेदारी उनके अभिभावक की होती। ऐसा मानकर हम बच्चों सम्बन्धी अपराधो को बढ़ावा दे रहे है। इसके साथ ही उन्होंने एकीकृत चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के बारे बताया। इसके साथ ही 1098 के विभिन्न कार्य के बारे में बताया गया। गायत्री सेवा संस्थान के जिला समन्वयक रामचन्द्र मेघवाल ने ब्लॉक एंव पंचायत स्तरीय बाल सरंक्षण समिति की भूमिका एवं उनकी जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। बैठक में चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि और टीम सदस्य, पंचायत एवं ग्राम समिति स्तरीय बाल सरंक्षण समिति सदस्य, पैरा वालंटियर, सामाजिक संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें