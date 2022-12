प्रतापगढ़ में सूर्योदय की पहली किरण के साथ पत्रिका फेस्ट का हमराह के साथ आगाज

प्रतापगढ़. राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा संस्करण का 24वां स्थापना दिवस का सप्ताह इस बार शहरवासियों के लिए खास है। इसके तहत रविवार सुबह से सप्ताह का आगाज किया गया। आयोजन के तहत रोजाना नववर्ष के आगाज तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें शहर के लोगों की विशेष भागीदारी रहेगी।

आयोजन के तहत रविवार सुबह पत्रिका फेस्ट के तहत होने वालें विभिन्न आयोजनों की पहली शुरुआत रविवार को हमराह कार्यक्रम के साथ हुई। रविवार सुबह 7 से 9 बजे तक शहर के दीपेश्वर मंदिर परिसर के निकट योग भवन परिसर में आयोजनों में कई लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम में सेहत के साथ मनोरंजन की धमाल भी हुई। खेलकूद से लेकर स्वास्थ्य जांच, योगा, शांतिपाठ, सूर्य नमस्कार, गीत-संगीत की महफिल सजी। इसके साथ ही बैडंवादन ने भी लोगों का मन मोहा। इसके साथ ही सुबह के समय कई लोगों ने साइकिलिंग का भी लुत्फ उठाया। सप्ताह के आयोजनों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।