कांठल में सर्दी की आहट के साथ जलाशयों पर पहुंचने लगे कई प्रजातियों के पक्षी

पर्यावरणविदों में दिख रहा खासा उत्साह



प्रतापगढ़. जिले में सर्दी की आहट होने के साथ ही जलाशयों पर स्थानीय और प्रवासी पङ्क्षरदों के आने का क्रम शुरू हो गया है। कई स्थानों पर विदेशी पक्षी भी दिखाई देने लगे है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी शुरू हो रही है। वहीं इस वर्ष जिले के जलाशयों में प्रचूर मात्रा में पानी उपलब्ध है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी काफी संख्या में प्रवासी पक्षी कांठल में पहुंचेंगे। जिससे पर्यावरणविदें में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि हर वर्ष सर्दी में प्रवास पर कई किलोमीटर दूर से प्रवासी पक्षी समूह में आते है। जो अक्टूबर से आना शुरू हो जाते है। गर्मी शुरू होने के साथ ही अपने मूल स्थान पर चले जाते है। हालांकि अभी सर्दी शुरू ही हुई है। जिससे बहुत ही कम संख्या में प्रवासी पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इनमें स्थानीय पक्षी भी है। जो देश के विभिन्न इलाकों से आते है। इनमें अभी प्रमुख रूप से तीन प्रजातियों के पक्षी देखे गए है। जिसमें सफेद खंजन, सफेद बुज्जा और भारतीय काला बाजा प्रमुख है।

सफाईकर्मी भी होता है सफेद खंजन

शहर समेत जिले में सफेद बुज्जा, सफेद खजन की संख्या मुख्यत: सदियों का प्रवासी पक्षी खंजन अब धीरे-धीरे क्षेत्र में दिखने लगा है। इसकी छोटी-छोटी टोलिया आने लगी है। शरद ऋतु आते ही यह खंजन पक्षी कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के पहाड़ों से भारत के मैदानी इलाकों घास के मैदानों, जलाशयों के किनारों मानव बस्तियों के बीच प्रवास पर आते हैं। इसका आहार छोटे कीड़े मकोड़े आदि हैं, इस प्रकार का सफाईकर्मी भी है। यह नालियों के पानी के कीड़े खाता है। ठंडे प्रदेशों का यह पक्षी बड़ी संख्या में उस वक्त यहां दिखाई देने लगता है, जब वहां बर्फबारी होने वाली होती है। गर्मियों के आते ही मार्च, अप्रेल के महीने में यह अपने देश को लौट जाते हैं। जिले में इन्हें सितंबर के दूसरे पखवाड़े की शुरूआत में ही देखा गया। जो जलवायु परिवर्तन का एक लक्षण है। किसी अच्छे स्थान का चुनाव कर यह अपना संपूर्ण प्रवास काल वही व्यतीत करता है। गर्मी और बरसात के दिन हिमालय की घाटियों में बिताता है। यह हिमालय और अपने मूल निवास पर ही प्रजनन करता है। लेकिन प्रतापगढ़ में भी इसे जोड़ा बनाते देखा गया है। परिवार में रहता है सफेद बुज्जा

काले सिर वाला या सफेद भारतीय बुज्जा स्थानीय प्रवासी है। यह भारत में ही या एक ही रीजन में ऋतु अनुसार प्रवास करता है। यह मुख्यत छिछले पानी, दलदली इलाकों मैदानों में रहता है। उपयुक्त पर्यावास की कमी हो तो यह घास के मैदानों खेतो में भी रह जाता है। लेकिन वर्षा काल में यह जलाशयों मैदानों और नदी-नालों के किनारे चला जाता है। वर्षा ऋतु इसका प्रजनन काल है। यह एक सामाजिक पक्षी है जो अपने परिवार वी समूह के साथ रहना पसंद करता है। यह मैलानीसिफैल्स प्रजाति और थ्रस्कोरीन्स जाति का पक्षी है। यह जलाशयों के आस-पास या टापू के सूखे या कांटेदार पेड़ पर घोंसला बनाता है। नर पक्षी तिनके इक_ा करते हैं और मादा तिनकों को व्यवस्थित कर उसे घोंसले का आकार देती है। मादा दो से चार अंडे देती है। नर व मादा दोनों मिल कर चूजों को पालते है। इसका मुख्य भोजन मछली, केकड़े, मेंढक आदि जलीय जीव है। यह अपनी लंबी घुमावदार चोंच को पानी या दल-दल में चलते हुए गड़ाए रखता है। शिकार पास होते ही उसे पकड़ कर निगल लेता है। शहर के आस के आर्दभूमि क्षेत्र में अच्छी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इसे भारतीय काला बाजा और लाल डब बाजा भी कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले आइबिस की एक प्रजाति है, जो आद्र्र भूमियों में रहती हैं। जल पर निर्भर होती हैं, वहां यह शुष्क खेतों व मैदानों में भी मिलती है। इसका लगभग पूरा शरीर गाढ़े रंग का होता है। लेकिन कंधों पर एक श्वेत धब्बा और डब सिर व गर्दन के पीछे का भाग लाल होता है। जमीन पर रैंगने वाले परिसृपों से सुरक्षा के लिए यह अपने घोंसलें बड़े वृक्षों पर बनाती है।

प्राकृतिक आवास से कम हो रहे पक्षी

जिले में प्रवास पर आने वाले पक्षियों के आने का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि अभी बहुत कम संख्या है। कुछ पक्षियों के आवास स्थल सुरक्षित नहीं होते जा रहे है। ऐसे में कुछ पक्षी की संख्या घट रही है। जिसका मुख्य कारण इसके प्राकृतिक वास का कम होना है। ऐसे में हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सभी पक्षियों, पेड़-पौधों और जलाशयों का संरक्षण करना होगा।

मंगल मेहता, पर्यावरणविद्, प्रतापगढ़

जिले में वन विभाग की ओर से प्रवासी पक्षियों के स्थल और आवास पर निरागनी रखी जाती है। इस वर्ष भी स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए है। हालांकि यहां जिले में किसान और अन्य लोग प्रवासी पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करते है। वन विभाग की ओर से जलाशयों पर भी निरागनी रखी जाएगी। सभी जीवों का पर्यावरण संतुलन में खासा योगदान होता है। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

सुनील कुमार, उपवन संरक्षक, प्रतापगढ़

