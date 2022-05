Women power is also not behind in blood donation रक्तदान में महिला शक्ति भी पीछे नहीं

प्रतापगढ़ Published: May 27, 2022 08:44:58 am

Women power is also not behind in blood donation

छोटीसादड़ी. नगर के गोमाना दरवाजा बाहर स्थित विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी के 75 वे स्वराज महोत्सव समिति द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 75 यूनिट रक्तदान हुआ। जीवनरक्षक सोसायटी के मार्गदर्शन में आयोजित रक्तदान शिविर में आर एनटी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रह किया गया। टीम में डॉ. सुरेशचंद्र लखारा, कॉर्डिनेटर प्रमोदसिंह एवं स्टाफ ने रक्त संग्रह किया। स्वराज 75 आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजक प्रदीप व्यास ने बताया कि रक्तदान शिविर में महिलाएं भी पीछे नही रही। किरण बंबोरिया एवं पूर्णिमा जोशी ने रक्तदान किया। जीवनरक्षक सोसायटी के अशोक सोनी ने 56 वीं बार रक्तदान किया। वहीं, प्रदीप व्यास ने 30 वी बार तो कई जीवनरक्षकों ने 20 से अधिक बार रक्तदान किया। शिविर में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रामचन्द्र माली, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय सहित कई पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं की हौंसला अफजाई की। शिविर में विद्या भारती, स्वराज 75 आयोजन समिति एवं सभी सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

जरुरतमंद को किया रक्तदान प्रतापगढ़.

रक्तदान ग्रुप में जानकारी मिली सूचना पर जिला चिकित्सालय में आवश्यकता होने पर कांस्टेबल ने रक्तदान किया गया। ग्रुप के संचालक सब इंस्पेक्टर देवीलाल निनामा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में एक महिला को रक्त की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उसे तत्काल रक्तदान की जरूरत थी। इस पर कांस्टेबल बाबूलाल ने प्रकाश मीणा सामाजिक कार्यकर्ता निवासी पाड़लिया से इस विषय में जानकारी दी। प्रकाश मीणा तत्काल तैयार हुए।इस पर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ आकर पीडि़त को रक्तदान किया।

न्यायाधीश द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित

मोबाईल वेन से किया जा रहा प्रचार-प्रसार

प्रतापगढ़. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ शिव प्रसाद तम्बोली ने गांव अमलावद में माताजी मंदिर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जहां ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध कानून, बाल श्रम कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, कन्या भ्रूण हत्या निषेध कानून, डाकन प्रथा निषेध कानून, मोटर वाहन अधिनियम, धूम्रपान निषेध कानून आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही श्रमिकों के अधिकार तथा श्रमिक कार्ड बनवाने के संबंध में जानकारी दी। इसी के साथ कृषि में किस प्रकार लागत कम हो, इस बारे में जानकारी देते हुए देशी किटनाशक बनाने, गोमूत्र से बीजोपचार, मधुमक्खी पालन, खेत तलाई योजना को अपनाकर पानी का संचय करने आदि के बारे में जानकारी दी। बड़ौदा स्वरोजगार केन्द्र प्रतापगढ़ द्वारा सिलाई, अगरबत्ती निर्माण, केंचुआ खाद बनाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। 18 से 45 साल की उम्र के महिला और पुरूष उक्त ट्रेनिंग नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ प्राधिकरण स्टाफ द्वारा गांव चनियाखेड़ी एवं वरमण्डल में मोबाइल वाहन के माध्यम से पहुंच कर प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में पेम्पलेट्स वितरण के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

