मंदिरों में की पूजा-अर्चना, गुरुओं के चरण वंदन कर लिया आशीर्वाद

प्रतापगढ़ July 14, 2022 07:50:33 am



प्रतापगढ़. गुरु पूर्णिमा पर जिले में देवालयों में बुधवार सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पूजा-अर्चना की और गुरुओं की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहां रामद्वारा में अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की ओर से चल रहे चातुर्मास में भेख भंडारी संत शंभूराम के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया । ब्रह्म मुहूर्त से ही यहां भक्तों ने रामद्वारा पहुंचकर गुरुदेव की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संत ने अपनी प्रवचन माला गुरु पूर्णिमा के विशेष महोत्सव पर कहा कि गुरू संसार में उलझे हुए व्यक्ति को संसार के नाना प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाता है। दुखी व्यक्ति को सुखी बनाता है। गुरु शरीर नहीं है, यह तो ज्ञान का भंडार है। सतगुरु के चरणों का ध्यान हमें संपूर्ण जीवन रखना चाहिए। रामस्नेही संप्रदाय में गुरु परंपरा का विशेष महत्व है। गुरु हमारे अनजाने में हुए दोषों से मुक्ति दिलाता है। अपने अशांत मन को शांत करता है। गुरु अपने ज्ञान तत्वों से संसार में रहकर भी संसार की माया में लिप्त नहीं होते हैं। गुरु शिष्य की अकाल मृत्यु को भी दूर कर लेते हैं। संत ने कहा कि रात्रि में सोने से पहले व सुबह उठने के बाद कुछ समय राम नाम का जाप करना चाहिए। अतिथि घर से भूखा ना जाए, अतिथि का सम्मान बना रहे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर रामद्वारा में भंडारे का आयोजन हुआ। इसके तहत गुरुवार को प्रात: 9 श्री वाणीजी का पाठ होगा। 9.30 से 10.30 तक प्रवचन होंगे। संध्या के समय संध्या आरती एवं राम नाम जप होगा। श्री मैया काली कल्याणी शक्तिपीठ पशु चिकित्सालय के पीछे धरियावद रोड में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माता जी व कल्लाजी राठौड़ की भव्य प्रतिमा को अभिषेक कर शृंगारि त किया गया। श्री रोकडिय़ा हनुमान मंदिर पर विशेष पूजा-अर्चना के बाद ध्वजा पताका चढ़ाई गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना एवं आरती के पश्चात शिखर पर ध्वजा पताका चढ़ाई गई। गणेशराम पोरवाल बालागुड़ा की ओर से आयोजन किया गया। यह जानकारी श्री रोकडिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भंवरलाल व्यास ने दी।

श्री ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल दीपनाथ महादेव मंदिर परिसर प्रतापगढ़ में गुरुकुल के बटुकों ने गुरुपूजन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गुरुकुल के आचार्य दिनेश द्विवेदी ने कहा कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। गुरु जब शिष्य पर कृपा करता है तो उसके सुख-दुख वह खुद अपने हाथों में ले लेता है। उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा होती है, तभी ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। दीपनाथ परिसर में स्थित ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल में विराजित दंडी स्वामी श्री वेदेंद्र सरस्वती के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई।

मोवाई. शौली हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। राजस्थान मध्य प्रदेश कई जिलों से श्रद्धालुओं ने दर्शन करने आए और गुरु पूर्णिमा के दिन पर मध्य प्रदेश से ग्रामीण पहुंचे। यहां कई गांवों से महिलाएं डीजे से पैदल चल कर शौली हनुमान मंदिर पहुंचे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को बांसवाड़ा रोड स्थित पीजी कॉलेज में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। कॉलेज के इकाई अध्यक्ष परमानंद गुर्जर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु की महिमा बहुत बड़ी है बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव नहीं है । गुरु हमें अंधकार से प्रकाश रूपी मार्ग पर चलने व हमारे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। इसी क्रम में परिषद ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पीजी कॉलेज में सभी गुरुओ को तिलक लगा माला पहनाकर मुंह मीठा करा कर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। इस दौरान विभाग संयोजक सुरज कुमावत,चंदू मीणा, काव्या मेघवाल,सलोनी पंवार,रोहित,अर्जुन गुर्जर, टीनू सेन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

लक्ष्य इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया पर्व

लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं को सम्मानित करते हुए गुरु की महिमा का गुणगान किया एवं महत्व बताते हुए सभी शिक्षकों को आदर स्वरूप बच्चों द्वारा बनाई गई भेंट वह श्रीफल देकर बच्चों ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। स्कूल प्राचार्य आरती जैन द्वारा बताया गया बच्चों द्वार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा शिक्षकों की महत्वता बताई गई और सभी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी दिखाते हुए उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया।

एपीसी विद्यालय में मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

एपीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में छात्र-छात्राओं ने रंगीन वेशभूषा पहनकर नाटक ,संगीत, कविता, नृत्य ,भाषण आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। जिसमें छात्र-छात्राओं ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए बताया कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। प्राचार्य के डेरिक ने बताया कि हमें गुरुजनों और बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए। डायरेक्टर शैलेश सांखला एवं नवीन भैरविया ने कहा कि आप के प्रथम गुरु आपके माता-पिता है, आपको अपने गुरुजनों के साथ-साथ अपने माता पिता का भी चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।

