प्रतापगढ़ में डबल मर्डर, पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या

यूपी के प्रतापगढ़ में डबल मर्डर (Double Murder in Pratapgarh) से सनसनी फैल गई। जमीन के विवाद में पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या (Father and Son Beaten to Death) का मामला सामने आया है। जमीन के विवाद को लेकर पंचायत में दोनों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने हलका प्रभारी समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है।