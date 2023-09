सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजा भैया पर लटकी CBI की तलवार, परत दर परत खुलेगी DSP मर्डर थ्योरी

Zia-ul-haq Murder Case: पत्नी के साथ तलाक विवाद में चर्चा का केंद्र बने राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। SC ने 10 साल पुराने DSP जिया-उल-हक मर्डर केस में CBI को जांच के आदेश दिए हैं। CO मर्डर फाइल खुलने से किंग ऑफ कुंडा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

Raja Bhaiya in Trouble: प्रतापगढ़ में किंग ऑफ कुंडा के नाम से फेमस राजा भैया को साल 2013 में हुई CO जिया-उल-हक हत्याकांड में पिछले साल हाई कोर्ट की तरफ से बिग रिलीफ मिली थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है और जांच करने का आदेश दिया है।



सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है…



सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम निर्णय में दिया इन्वेस्टिगेशन आर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि CBI इस मामले में राजा भैया की कथित भूमिका की इन्वेस्टिगेशन करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने यह भी कहा है कि CBI तीन महीने में मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपे।



CBI इस मामले पर पहले से ही जांच कर रही है। ट्रायल में क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की थी। एजेंसी ने CO की हत्या में 14 लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन, रिपोर्ट में राजा भैया का नाम नहीं था। साफ-साफ शब्दों में कहें तो राजा भैया को CBI की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी। ट्रायल कोर्ट कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था।