राजा भैया के ‘लग्जरी काफिले’ में शामिल हुई 2.69 करोड़ की लेक्सस LM350h, 2020 में खरीदी थी यूपी की पहली डिफेंडर

जापानी ऑटो दिग्गज लेक्सस ने हाल ही में LM350h को अपग्रेड किया है, और राजा भैया ने इसका टॉप-एंड 4-सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट चुना। यह 7-सीटर VIP वेरिएंट (2.15 करोड़ रुपये से शुरू) से महंगा लेकिन ज्यादा एक्सक्लूसिव है।

2 min read

प्रतापगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 18, 2025

राजा भैया ने खरीदी नई लेक्सस कार, PC- X

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी लग्जरी कारों की लंबी कतार में एक नई लग्जरी कार शामिल कर ली है। 16 अक्टूबर को उन्होंने 4-सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट वाली लेक्सस LM350h हाइब्रिड एमपीवी खरीदी, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.69 करोड़ रुपये है। राजा भैया, जो जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लग्जरी वाहनों शौकीन भी हैं।

दमदार फीचर के साथ आती है लेक्सस

जापानी ऑटो दिग्गज लेक्सस ने हाल ही में LM350h को अपग्रेड किया है, और राजा भैया ने इसका टॉप-एंड 4-सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट चुना। यह 7-सीटर VIP वेरिएंट (2.15 करोड़ रुपये से शुरू) से महंगा लेकिन ज्यादा एक्सक्लूसिव है। गाड़ी में E20-अनुरूप हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से 250 PS की ताकत देता है। रियर कंसोल पर पावर स्लाइडिंग डोर स्विच, ऑटो-डिमिंग ORVM और काले-सफेद रंग विकल्पों के साथ कस्टमाइज्ड सीटिंग इसे VIP ट्रांसपोर्ट बनाते हैं।

फ्रंट में 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो से लैस है, जबकि रियर पैसेंजर्स के लिए 48-इंच का विशाल डिस्प्ले, 23-स्पीकर मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम, फोल्डेबल टेबल, वैनिटी मिरर और मिनी फ्रिज जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह गाड़ी न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि शहरी जाम से लेकर लंबी यात्राओं तक हर चुनौती के लिए तैयार। राजा भैया के काफिले में यह नई एंट्री उनकी 'रॉयल' लाइफस्टाइल को और निखारेगी।

राजा भैया ने खरीदा थी यूपी की पहली डिफेंडर

राजा भैया का वाहन संग्रह किसी अमीर शाही दरबार से कम नहीं। उनके पास पहले से रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (2023 में खरीदी, कीमत करीब 3 करोड़) और यूपी की पहली रेंज रोवर डिफेंडर (2020 में 2.5 करोड़ में ली गई) शामिल हैं। डिफेंडर में 2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पी300 इंजन है, जो पेट्रोल-डीजल दोनों ऑप्शन में आता है और ऑल-टेरेन क्षमता से लैस है—हाईवे से लेकर पहाड़ी रास्तों तक बेझिझक दौड़ सकती है। खरीद के वक्त यह यूपी में पहली ऐसी SUV थी, जो खूब सुर्खियां बटोर चुकी है।

उनके काफिले में 35 लाख से ढाई करोड़ तक की रेंज वाली 20 से ज्यादा गाड़ियां हैं: टोयोटा लैंड क्रूजर (जिसे वे खुद अक्सर चलाते नजर आते हैं), लैंड रोवर डिफेंडर, मर्सिडीज बेंज, दो टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप रैंगलर। बाइक प्रेमी राजा भैया के गैरेज में रॉयल एनफील्ड बुलेट और जावा जैसी मशीनें भी सजती हैं।

0001 रहता है गाड़ियों का नंबर

राजा भैया को नंबर प्लेट्स का खास भी शौक है। उनके चुनावी हलफनामे से साफ है कि टोयोटा कार, बाइक—सबकी प्लेट पर '0001' ही चमकता है। प्रतापगढ़ और कुंडा की सड़कों पर यह नंबर देखते ही लोग चिल्ला उठते हैं, 'राजा भैया आ गए!' यह न सिर्फ स्टेटस सिंबल है, बल्कि उनकी 'VVIP' इमेज का हिस्सा।

