लूडो खेलते-खेलते बिहार की युवती को दिल दे बैठा UP का युवक, भागकर मंदिर में रचाई शादी

उत्तर प्रदेश में प्रेम का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां प्रतापगढ़ के एक युवक को ऑनलाइन लूडो का गेम खेलते-खेलते बिहार की युवती से प्यार हो गया। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि युवती बिहार से प्रतापगढ़ आ गई। जहां युवक और युवती ने शहर के एक मंदिर में शादी रचा ली। मामले की सूचना पर जब पुलिस पहुंची और दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों को ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान प्यार हो गया। जिसके बाद उसने बिहार से आकर युवक से शादी की है। उधर, लोगों ने जब ये बात सुनी तो हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब युवती की मां ने फोन पर शादी की रजामंदी दी तो वही लोग बराती बन गए।

Youth ran away with girl of Bihar and got married at temple in Pratapgarh