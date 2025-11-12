फेसबुक पर प्यार का झांसा, किशोरी का अपहरण कर ₹1.10 लाख में कर दिया सौदा, चार गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी रोहताश ने किशोरी को फेसबुक पर प्यार के जाल में फंसाया और उसे ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बुलाया। वहां से उसने उसे अपने साथी संतोष यादव को सौंप दिया। इसके बाद संतोष किशोरी को ग्वालियर लेकर गया, जहां वह तीन दिन तक रुका। फिर वह उसे मेरठ लेकर पहुंचा और पहले से तय सौदे के तहत किशोरी को उषा देवी को सौंप दिया। उषा देवी ने ने अपने सहयोगी अमरदीप के साथ मिलकर नाबालिग को रोहटा, मेरठ निवासी आकाश गुप्ता को ₹1.10 लाख में बेच दिया। अपने सहयोगी अमरदीप के साथ मिलकर नाबालिग को रोहटा, मेरठ निवासी आकाश गुप्ता को ₹1.10 लाख में बेच दिया।