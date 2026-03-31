हाथ-पैर और दांत तोड़े, फिर बनाया शारीरिक संबंध…अब मासूम के कातिल को सजा-ए-मौत

करीब डेढ़ साल पहले हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने हर पहलू पर गंभीरता से काम किया। शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से न केवल ठोस साक्ष्य पेश किए गए, बल्कि ऐसे ही जघन्य मामलों में पूर्व में दिए गए सख्त फैसलों का हवाला भी अदालत में रखा गया। पुलिस ने बताया कि तीन अक्तूबर को बच्ची अचानक लापता हो गई थी। 4 अक्तूबर को गांव के मुन्ना पहलवान के धान के खेत में उसक नग्न शव मिला। उसके दोनों हाथ-पैर और सारे दांत टूटे थे। मुंह से खून और झाग बाहर आ रहा था। निजी अंग पर चोट के निशान थे। पीड़िता की मां ने तहरीर दी मुकेश पटेल पर आरोप लगाया कि उसने बच्ची के साथ बलात्कार कर क्रूरता से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 65 से अधिक लोगों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि अभियुक्त मुकेश बच्ची को साइकिल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।