हाथ-पैर और दांत तोड़े, फिर बनाया शारीरिक संबंध…अब मासूम के कातिल को सजा-ए-मौत

दोषी मुकेश पटेल
करीब डेढ़ साल पहले हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने हर पहलू पर गंभीरता से काम किया। शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से न केवल ठोस साक्ष्य पेश किए गए, बल्कि ऐसे ही जघन्य मामलों में पूर्व में दिए गए सख्त फैसलों का हवाला भी अदालत में रखा गया। पुलिस ने बताया कि तीन अक्तूबर को बच्ची अचानक लापता हो गई थी। 4 अक्तूबर को गांव के मुन्ना पहलवान के धान के खेत में उसक नग्न शव मिला। उसके दोनों हाथ-पैर और सारे दांत टूटे थे। मुंह से खून और झाग बाहर आ रहा था। निजी अंग पर चोट के निशान थे। पीड़िता की मां ने तहरीर दी मुकेश पटेल पर आरोप लगाया कि उसने बच्ची के साथ बलात्कार कर क्रूरता से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 65 से अधिक लोगों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि अभियुक्त मुकेश बच्ची को साइकिल से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने 16 अक्तूबर की रात जूड़ापुर दादू गांव के पास हाईवे किनारे मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उसे सजा दिलाना थी। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाते हुए डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट ने आरोपी के अपराध की पुष्टि कर दी। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट और गवाहों की मजबूत पेशी ने केस को निर्णायक बना दिया। डीसीपी ने स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। डीसीपी ने बताया कि इस फैसले से समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों का अंजाम सख्त सजा ही है।
सोरांव। मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के दोषी मुकेश पटेल को फांसी सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही बच्ची के परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि न्याय मिलने की राहत के थे। परिजनों ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, जो आज सच साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दुर्गा पूजा पंडाल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला और अगले दिन धान के खेत के पास उसका शव मिला। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मुकेश पटेल बच्ची को साइकिल पर ले जाते हुए दिखा था, जो जांच में अहम कड़ी बना। कोर्ट के फैसले के बाद परिवार ने संतोष जताया और कहा कि आज बेटी को इंसाफ मिल गया।
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