प्रयागराज में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला, तीन पर केस दर्ज, एक आरोपी जेल भेजा गया

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरौरा गांव में सोमवार को एक चंगाई सभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान वहां धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबर मिली। इस पर विश्व हिंदू परिषद के फूलपुर कस्बे के पूरे महारथ गांव के रहने वाले शांतनु तिवारी मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया।

प्रयागराज

Krishna Rai

Oct 29, 2025

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरौरा गांव में सोमवार को एक चंगाई सभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान वहां धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबर मिली। इस पर विश्व हिंदू परिषद के फूलपुर कस्बे के पूरे महारथ गांव के रहने वाले शांतनु तिवारी मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी।

एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिवानी, पुत्री शिवकुमार सरोज को पकड़कर थाने ले आई। शांतनु तिवारी की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई।

बताया जाता है कि फूलपुर कस्बे के पूरे महारथ गांव के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के सदस्य शांतनु तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ दिनों से खबर मिल रही थी कि अतरौरा गांव में ईसाई मिशनरी के लोग हिंदू समाज के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फूलपुर पुलिस

सोमवार की सुबह भी उन्हें सूचना मिली कि अतरौरा गांव में धर्म परिवर्तन से जुड़ी सभा चल रही है। इस पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कथित रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा की जा रही थी। शांतनु तिवारी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला आरोपी शिवानी को पकड़कर थाने ले गई। शांतनु तिवारी ने कोतवाली में शिवानी, अनारा उर्फ सीमा देवी और अभिषेक के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिवानी को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया, जबकि अनारा उर्फ सीमा देवी और अभिषेक फिलहाल फरार हैं।

Published on:

29 Oct 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला, तीन पर केस दर्ज, एक आरोपी जेल भेजा गया

