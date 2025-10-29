प्रयागराज में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला, तीन पर केस दर्ज, एक आरोपी जेल भेजा गया

सोमवार की सुबह भी उन्हें सूचना मिली कि अतरौरा गांव में धर्म परिवर्तन से जुड़ी सभा चल रही है। इस पर वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कथित रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा की जा रही थी। शांतनु तिवारी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला आरोपी शिवानी को पकड़कर थाने ले गई। शांतनु तिवारी ने कोतवाली में शिवानी, अनारा उर्फ सीमा देवी और अभिषेक के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिवानी को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया, जबकि अनारा उर्फ सीमा देवी और अभिषेक फिलहाल फरार हैं।