यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले मौसम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी रही है, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।