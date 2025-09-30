Patrika LogoSwitch to English

यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले मौसम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी रही है, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में राहत मिलने की संभावना है।

2 min read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 30, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (IANS)

उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले मौसम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी रही है, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

निचले इलाकों में जलभराव होने की संभावना

इस बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव होने की संभावना भी है। लोगों को तेज हवाओं और बिजली गिरने के चलते सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वांचल के कई जिलों में 2 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना कम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। गाजियाबाद और नोएडा में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। यहां सुबह-शाम बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश लगभग नहीं होगी। लखनऊ का तापमान मंगलवार को 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन में धूप तेज रहेगी, लेकिन शाम के समय बादल कुछ राहत देंगे। बुधवार से लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

4 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम

रायबरेली, अमेठी और अयोध्या में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। इन इलाकों में अगले तीन दिनों तक तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बीएचयू के मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 4 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने से यूपी में मौसम बदल सकता है। अगले पांच दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण पूर्वांचल में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

30 Sept 2025 07:00 pm

