‘आज के जमाने में असलहा लेकर चलता कौन है?’, हाईकोर्ट के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगने वाले सवाल पर क्या बोले बृजभूषण सिंह?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को लाइसेंस दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, नियमों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जवाब मांगा है। जस्टिस विनोद दिवाकर की अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी लाइसेंस धारकों का सही पता, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे, लाइसेंस की वैधता और उन्हें मिली सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। यह आदेश संतकबीर नगर निवासी जयशंकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।