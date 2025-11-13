Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Prime

हाईकोर्ट ने कहा: छोटे शहर तक हवाई सेवाएं पहुंची, क्र500 करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्वालियर पिछड़ा

देश के छोटे-छोटे शहरों तक जब हवाई सेवाएं पहुंच चुकी हैं, तब ग्वालियर जैसा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व वाला शहर आज भी सीमित उड़ानों तक सिमटा ...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Nov 13, 2025

court

court

ग्वालियर. देश के छोटे-छोटे शहरों तक जब हवाई सेवाएं पहुंच चुकी हैं, तब ग्वालियर जैसा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व वाला शहर आज भी सीमित उड़ानों तक सिमटा हुआ है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन फिलहाल यहां से सिर्फ तीन उड़ानें ही संचालित हो रही हैं। इसी स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा गया है।

हाईकोर्ट ने मांगे स्पष्ट निर्देश, दिसंबर में होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्य शासन से कहा है कि वे हवाई सेवाओं की मौजूदा स्थिति और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर तीन सप्ताह में स्पष्ट निर्देश अदालत को दें। अदालत ने मामले को दिसंबर माह की सूची में अगली सुनवाई के लिए दर्ज किया है।

क्रेडाई अध्यक्ष ने लगाई गुहार- ग्वालियर को उड़ान नीति से वंचित क्यों रखा

कनफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई ) के अध्यक्ष सुदर्शन झवर ने जनहित याचिका दायर करते हुए सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार की उड़ान नीति 2016 के तहत छोटे कस्बों तक हवाई सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं, तो ग्वालियर जैसे बड़े शहर को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 लागू की है, जिसमें एयरपोर्ट और हेलीपैड के विकास के स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी ग्वालियर में ठोस कदम नहीं उठाए गए।

यात्रियों की कमी नहीं, इच्छाशक्ति की कमी है

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ग्वालियर से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर और अन्य शहरों के लिए यात्रा करते हैं। बावजूद इसके यहां सीधी उड़ानों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने कहा — यात्रियों की कमी नहीं है, उड़ानों को बढ़ाने और नए रूट शुरू करने में इच्छाशक्ति की कमी है।

विमानन क्षेत्र बदला, पर ग्वालियर वहीं का वहीं

पिछले दस वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है। नई एयरलाइंस जुड़ी हैं, छोटे शहरों को देश के नेटवर्क से जोड़ा गया है, लेकिन ग्वालियर इस विकास से अछूता रहा। 500 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट टर्मिनल के बावजूद यहां अब तक पर्याप्त उड़ानें शुरू नहीं हो सकी हैं।

केंद्र और राज्य दोनों से जवाब तलब

सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल प्रवीण कुमार नेवास्कर और राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकऱ उपस्थित रहे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिए कि वे नीतियों के क्रियान्वयन और भविष्य की कार्ययोजना पर स्पष्ट जवाब तीन सप्ताह में पेश करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 05:45 pm

Hindi News / Prime / हाईकोर्ट ने कहा: छोटे शहर तक हवाई सेवाएं पहुंची, क्र500 करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्वालियर पिछड़ा

बड़ी खबरें

View All

Prime

ट्रेंडिंग

दूषित हवा को स्वच्छ करने विदेशों की तरह लगाए जाएं स्मॉग टॉवर, तब सांसें हों सुरक्षित

भिवाड़ी

मतदाता खेत में, बीएलओ दरवाजे पर, फोटो, रिश्तों में उलझा एसआइआर

sir
ग्वालियर

अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर

अब बिजली कंपनी खुद बनेगी उदाहरण: उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर
Prime

एटीएम खोलते हो तो गार्ड भी रखो! अलार्म सिस्टम पर फोकस करो, तभी रुकेंगे अपराध

सर्दियों के साथ एटीएम कटिंग गिरोह दोबारा सक्रिय हो रहे हैं। बीते वर्षों में मेवाती गैंग ने ठंडी रातों में कई एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ा दिए थे। इस बार पुलिस ने पहले ही बैंकों को चेताया है -एटीएम बढ़ा रहे हो, तो सुरक्षा भी बढ़ाओ।
समाचार

स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर पाई एमएलबी का खेल मैदान

ग्वालियर. शहर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया एमएलबी कॉलेज का खेल मैदान आज बदहाल स्थिति में है। मैदान का निर्माण कार्य करीब तीन साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक इसे कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर नहीं किया गया। नतीजतन न तो मैदान का रखरखाव हो पा रहा है, न ही खिलाड़ी इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.