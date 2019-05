सांप से खेलना प्रियंका गांधी को पड़ा महंगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने दर्ज की शिकायत

रायबरेली. कांग्रेस महासचिव सियासी घमासान के बीच गुरुवार को सांप से खेलती नजर आई। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार के दौरन वो हंसा के पुरवा गांव पहुंची जहां उन्होंने सपेरों और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक सांप को अपने हाथ में भी लिया। लेकिन यही उनके लिए अब मुसीबत का सबब बना गया है।

एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने डीएम से की शिकायत-

एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अधिकारी जयप्रकाश सक्सेना ने रायबरेली के जिलाधिकारी से प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ गुरुवार को सांपों के साथ खेलने की शिकायत की। जयप्रकाश ने द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

Animal Welfare Board official Jayprakash Saxena files complaint with Raebareli District Magistrate over Priyanka Gandhi Vadra playing with snakes earlier today. Complaint filed under The Prevention of Cruelty to Animals Act and The Wildlife Protection Act pic.twitter.com/TR6V6zIqzu