कमला नेहरू सोसायटी के खिलाफ एफआईआर, पूर्व कांग्रेस सांसद के बेटे का नाम आया सामने, अदिति सिंह ने किया सीएम योगी को धन्यवाद

रायबरेली. सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें कांग्रेस की पूर्व सांसद शीला कौल के पुत्र विक्रम कौल, तत्कालीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वित्त और राजस्व (एडीएम) मदन पाल आर्य और तत्कालील तहसीलदार कृष्ण पाल सिंह का नाम शामिल है।

धोखे से फ्रीहोल्ड में प्लॉट तबदील करने का आरोप

पूर्व सांसद के पुत्र सहित सभी 12 लोगों पर सिविल लाइन क्षेत्र में पांच बीघे का प्लॉट प्राप्त करने के लिए तथ्य छिपाकर भूमि को फ्रीहोल्ड में तबदील करने का आरोप है। एडीएम (वित्त और राजस्व) प्रेम प्रकाश उपाध्याय की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एडीएम ने अपनी शिकायत में कहा है कि 6 जनवरी, 2001 को कमला नेहरू ट्रस्ट की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन में कहा गया था कि पांच बीघा के प्लॉट को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलना है। आरोप है कि सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर नूजल क्लर्क और प्रभारी अधिकारियों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर प्लॉट को फ्रीहोल्ड में तबदील कर दिया।

व्हाइटनर लगाकर ओवरराइटिंग

एडीएम ने शिकायत में यह भी कहा है कि राजस्व अधिकारियों, लेखपाल, कानूनगो, और तहसीलदार के हस्ताक्षर कागजात पर थे। कई जगह व्हाइटनर लगाकर ओवर राइटिंग की गई है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे।

UP Police has registered FIR against Kamla Nehru Educational Society over alleged financial irregularities & land misappropriation



"Want to thank UP CM for taking strict action," said rebel Congress MLA Aditi Singh. She had written to EOW demanding probe in the matter (14.03) pic.twitter.com/RSHJRADJA3