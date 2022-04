मजदूरी का पैसा मांगने पर 10वीं के छात्र को तालिबानी सजा, आरोपी युवकों ने चटवाए पैर

रायबरेली जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। यहां अपनी मां की मजदूरी मांगने गए एक दलित युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवकों ने उसकी बेल्ट और साइकिल की चेन से पिटाई की। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उससे अपने पैर भी चटवाए।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। यहां अपनी मां की मजदूरी मांगने गए एक दलित युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवकों ने उसकी बेल्ट और साइकिल की चेन से पिटाई की। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उससे अपने पैर भी चटवाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, यह वीडियो शुक्रवार का है लेकिन घटना के तीन दिन बाद इसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने वीडियो में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दो के नाबालिग होने के कारण उन्हें बालगृह भेजा गया है।

