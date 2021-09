एक घंटे के भीतर महिला को वैक्सीन की डबल डोज लगाने का आरोप, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती

Woman Allegations Health Workers gave her Two Dozes of Covid Vaccine- कैर गांव में टीकाकरण के दौरान एक महिला को कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) की दो बार डोज दे दी गई। महिला की तबियत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर, अधीक्षक ने महिला के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।