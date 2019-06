दहेज प्रताडऩा से तंग दो नवविवाहिता ने थाने में की शिकायत, ससुरालियों के खिलाफ अपराध दर्ज

रायगढ़. जिले में महिला उत्पीडऩ(Woman harassment) का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन महिलाओं को दहेज व बच्चा नहीं होने व अन्य कारणों से पति तथा उसके परिवार द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताडि़त(Physically And Mentally Tortured) करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में दो अलग-अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत दो महिलाओं ने प्रताडऩा से तंग आकर घटना की रिपोर्ट थाने(Police station) में की है। जहां पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ अपराध दर्ज(Crime record) कर मामले को विवेचना में लिया है।

पहला मामला जूटमिल चौकी(Jutmill Police station) क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता राबिया बेगम (25) पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इसकी शादी वर्ष 2013 में रायगढ़ के सोनुमुड़ा बजरंगपारा निवासी मो अकबर के साथ मुस्लिम रीति-रीवाज के अनुसार हुई थी। वर्तमान में उसकी एक बेटी भी है। जानकारी के अनुसार शादी(wedding) में राबिया के माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार दो लाख रुपए कैश, फर्नीचर सोने के गहने आदि सामान दिए थे। शादी के एक सप्ताह बाद पीडि़ता के पति, सास, ससुर एवं ननद के द्वारा उसे दहेज में पांच लाख रुपए लाने की बात कह शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताडि़त(Physically and mentally tortured) किया जाने लगा। वर्ष 2014 मे पीडि़ता के गर्भवती(Pregnant) के समय भी इसके ससुराल वाले इसे दहेज के लिए प्रताडि़त(Tortured for dowry) कर खाना नहीं देते थे। जब पीडि़ता ने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसके ससुराल वाले उसे और प्रताडि़त(Oppressed) करने लगे। जिससे परेशान होकर पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट(incident report) जूटमिल चौकी में की। जहां पुलिस ने पीडि़ता के पति मो. अकबर, ससुर शेर मोहम्मद, सास मोमिना बेगम एवं ननद शबनम बानो के खिलाफ अपराध दर्ज(Crime record) कर मामले को विवेचना में लिया है।

लाखों रुपए नकदी की मांग कर करते थे प्रताडि़त

दूसरी घटना घरघोड़ा थाना(Gharghoda Police Station) क्षेत्र की है। जहां एक महिला को दहेज(Dowry) में तीन लाख रुपए नकदी, सोने की अंगूठी व बाइक की मांग कर ससुरालियों द्वारा प्रताडि़त(Tortured by in-laws) किया जा रहा था। वहीं महिला द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाने पर आरोपियों ने उसे घर से निकाल दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया सुलोचना जायसवाल कोरबा(korba) की रहने वाली है। एक साल पूर्व इसकी शादी घरघोड़ा के भुवन जायसवाल से हुई है। शादी के कुछ माह बाद से पीडि़ता को उसके ससुराल वाले तीन लाख नकदी, सोने की अंगूठी व बाइक की मांग कर शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे और घर से भगा दिए। जिसके बाद पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट घरघोड़ा थाने(Gharghoda Police Station) में की।