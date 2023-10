विडंबना: लाइम स्टोन की खदान में ही लगा दी धान फसल, कार्रवाई नहीं

रायगढ़Published: Oct 27, 2023 04:59:25 pm Submitted by: योगेश मिश्रा

CG News: अब लोगों के समझ से यह परे है कि लाइम स्टोन के खदान में धान का फसल कैसे हो गया।

विडंबना: लाइम स्टोन की खदान में ही लगा दी धान फसल, कार्रवाई नहीं

रायगढ़। CG News: बरमकेला के ग्राम सहजपाली में खसरा नंबर 307/1 at 0.0570, 308/2/K at 0.0330, 308/3 at 0.0980 and 37/1 at 0.0520. हेक्टेयर में खनिज विभाग ने अक्टॅबर 2011 में लाईमस्टोन के उत्खनन के लिए लीज जारी किया है जिसकी अवधि 2041 तक की है। पिछले करीब 12 सालों में उक्त खसरे में काफी बड़े पैमाने पर रॉयल्टी पर्ची भी जारी हुआ है इसका सीधा आशय है कि इतने लंबे समय तक यहां उत्खनन का कार्य किया गया है, लेकिन सितंबर 2013 में उक्त क्षेत्र की हुई गिरदावरी में राजस्व विभाग ने उक्त सभी खसरे नंबर में धान की फसल दर्ज कर दी है।