ट्रिपल मर्डर: किशोरी के चेहरे पर रखा हुआ था पत्थर, बगल में मामा और नानी की पड़ी थी सिर कुचली लाश

Triple Murder: एक ही परिवार के 3 लोगों की पत्थर से कुचलकर नृशंस हत्या (Brutal Murder), मृतकों में 60 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय महिला का बेटा व 15 वर्षीय नातिन शामिल, पुलिस मामले की जांच में जुटी, हत्या (Murder) किसने और किस कारण से की इसका नहीं चल सका है पता

रायगढ़. कापू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चाल्हा के आश्रित ग्राम धवईडांड गांव में बुधवार की रात एक ही परिवार के 3 लोगों की पत्थर से कुचल कर नृशंस हत्या (Triple murder) कर दी गई। मृतकों में 15 वर्षीय किशोरी, उसका मामा और नानी शामिल हैं। तीनों गांव से 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में महुआ बिनने के लिए रात में रुके हुए थे। सुबह महुआ बिनने जा रहे गांव के लोगों ने उनकी लाश देख कोटवार व अन्य लोगों को सूचना दी। इधर ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अब तक उक्त परिवार की हत्या (Triple murder) किसने और क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है।

