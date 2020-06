रायपुर में फिर मिले 11 कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में रिकॉर्ड 47 केस सामने आए

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronairus in Chhattisgarh) में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच राजधानी रायपुर की हालत दो दिनों में ही बिगड़ गई। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 62 मामले सामने आए हैं।

एम्स ने रविवार को रायपुर में रिकॉर्ड 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की है। इसके साथ रायपुर में अब तक एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई है। इससे पहले शनिवार को रायपुर में 15 कोरोना संक्रमित मिले थे।

COVID 19 Update-23 more positive cases found during tests conducted at AIIMS with following details-

Raipur-11

Durg-06

Kabirdham-03

Janjgir- Champa-02

Korba-01