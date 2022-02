लापरवाही: एक माह में बिना मास्क वालों से 13 लाख 35 हजार रुपए जुर्माना

- 31 दिसम्बर से 31 जनवरी तक 17394 लोगों पर हुई कार्रवाई





रायपुर@ शहर में नगर निगम (Municipal Corporation Raipur) द्वारा कोरोना संक्रमण (corona infection) के बढ़ते मरीजों की संख्या नियत्रंण रखने और लोगों को जागरुक करने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर महिला समूह व पुलिस (Raipur Police) के मद्द से ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना भी वसूल रहा है। नगर निगम द्वारा पिछले ३१ दिसंबर से ३१ जनवरी तक एक माह में बिना मास्क घूमने वालों से 13 लाख 35 हजार 195 रुपये निगम ते खजाने में आया है। कार्रवाई के बाद भी लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जब इन लोगों से महिला समूह की महिलाएं रोककर कार्रवाई करती है, तो सीधा धमकी व अस्पताल का बहाने के साथ-साथ गाली गलौज करने लगते है, चाहे व महिला हो या पुरुष ।

अजब-गजब बहाने

