14 साल के नाबालिग लड़के ने बनाया 5 साल की मासूम को हैवानियत का शिकार, रेप के बाद बच्ची ने मां को बताई आपबीती

14 साल के नाबालिग लड़के ने बनाया 5 साल की मासूम को हैवानियत का शिकार, रेप के बाद बच्ची ने मां को बताई आपबीती

रायपुरPublished: Jan 23, 2023 01:47:56 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

14 year old minor boy raped 5 year old girl: बच्ची के मोहल्ले में रहने वाले आठवीं क्लास का लड़का उसे खेलने के बहाने ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। मामला सामने आने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है।