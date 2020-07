Coronavirus: छत्तीसगढ़ में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए, 49 मरीजों ने जीती जंग

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Cases in Chhattisgarh) के बुधवार को 154 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 49 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर 4556 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर 77 पॉजिटिव मरीज रायपुर से मिले हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 154 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बुधवार को 49 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक प्रदेश में कुल 3324 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी जा चुकी है।

154 new #COVID19 positive cases have been reported in Chhattisgarh today of which 77 cases are from Raipur, taking the total number of cases to 4556, including 3324 discharged cases & 1212 active cases.#ChhattisgarhFightsCorona @TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/9053X6YXta