रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में रविवार शाम कोरोना वायरस (Coronavirus in Chhattisgarh) से संक्रमित एक साथ 16 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में इस बीमारी के कुल मामले बढ़कर 85 हो गए हैं।एम्स रायपुर (AIIMS Raipur) ने रविवार को मेडिकल बुलेटिन ने जारी कर यह जानकारी दी। एम्स रायपुर की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बालोद जिले में 7, बलोदा बाजार जिले में 6, कवर्धा जिले में 2 और गरियाबंद जिले के राजिम में एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है।

