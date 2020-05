राहत भरी खबर: छत्तीसगढ़ में पांच दिन में 17 मरीज हुए डिस्चार्ज, अब बचे 4 एक्टिव केस

रायपुर. देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य से बीते पांच दिनों से लगातार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर से अच्छी खबरें आ रही हैं।

बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गया है। एम्स (AIIMS) और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Health Minister TS Singhdeo) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एम्स ने बताया कि डिस्चार्ज हुए व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा और सभी नियमों का पालन करना होगा। बीते पांच दिनों में 17 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर जा चुके हैं।

Covid19 update from Chhattisgarh:



One more patient (from Surajpur) has been cured and discharged from AIIMS Raipur. He will however remain in quarantine for next 14 days.



We have 4 Covid19 active patients, all of them are stable. Out of total 59 patients, 55 have been cured!