Corona Update: छत्तीसगढ़ में 181 नए केस, 381 हुए डिस्चार्ज, 3 मरीजों ने दम तोड़ा

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus Chhattisgarh Update) में बीते कुछ दिनों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या, मिलने वाले नए मरीजों से ज्यादा है जो राहत की खबर है। रविवार को 381 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे जबकि 181 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई।

वहीं रायपुर में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ प्रदेश में मृतकों की कुल संख्या 58 हो गई। जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 9608 जा पहुंची है, जिनमें से 6991 मरीज कोरोना को मात देकर घर वापसी कर चुके हैं। एक बार फिर रायपुर से सर्वाधिक 67 मरीज मिले, वहीं दुर्ग से 19 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई।

181 new #COVID19 positive cases and 3 deaths have been reported today. Total number of cases now at 9608 including 2559 active cases, 6991 discharged cases and 58 deaths.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/wRihbHbkq8