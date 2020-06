कोरोना से 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत; 149 नए पॉजिटिव मिले, प्रदेश में अब तक 4 की जान गई

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus in Chhattisgarh) में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां 24 घंटे में जहां 149 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, वहीं कोरोना से दो लोगों की मौत हो गई। एक मरीज की मौत शुक्रवार को हुई जबकि दूसरे मरीज ने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 4 लोगों की जान जा चुकी है।

COVID 19 Update-A 34 years old patient from Bilaspur was shifted to AIIMS on 05 May after being found COVID 19 positive. He was HIV positive as well. Despite all efforts his condition deteriorated and sadly he succumbed to his illness on 06 June at 11.30 am.#IndiaFightsCorona