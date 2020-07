रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus in Chhattisgarh) में कोविड-19 मरीजों की संख्या शनिवार को 52 सौ का आंकड़ा पार कर गई। राज्य में अब तक 3658 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 24 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शनिवार को राज्य में 243 नए मरीज सामने आए हैं जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5246 पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से आज 146 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3658 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। शनिवार को राज्य में 243 नए मरीजों की पहचान की गई है, इसमें बिलासपुर में सबसे अधिक 64 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

जबकि कांकेर में 45, रायपुर में 25, बीजापुर और दुर्ग से 18 तथा बस्तर व जांजगीर से 11, नारायणपुर व रायगढ़ में 7-7, कोरिया से 6, सुकमा और सरगुजा से 4-4, बेमेतरा, कबीरधाम, कोंडागांव व दंतेवाड़ा से 3-3, ध,धमतरी, बलौदाबाजार, जशपुर व अन्य राज्य से 2-2, राजनांदगांव, कोरबा व बलरामपुर में एक-एक कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है।

