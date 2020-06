रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Corona Update) राज्य के तीन जिलों में रविवार को 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 (COVID-19) मरीजों की संख्या बढ़कर 2627 हो गई है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 677 हो गई है। एम्स रायपुर (AIIMS Raipur) ने रविवार दोपहर में इसकी जानकारी दी।

प्रदेश के दुर्ग संभाग में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एम्स के ताजा कोरोना रिपोर्ट से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल आज मिले 25 कोरोना पॉजिटिव में 21 मरीज दुर्ग संभाग से हैं, इसमें राजनांदगांव के 16 और दुर्ग के 5 संक्रमित हैं। जबकि बलौदाबाजार के लोगों में 4 कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।

