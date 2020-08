रायपुर. छत्तीसगढ़ (Coronavirus Chhattisgarh Update) में गुरुवार को अब तक एक दिन में सबसे अधिक 395 कोविड-19 (COVID 19) मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हजार के पार पहुंच गई है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10932 हो गई है, जबकि अब तक 8088 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 395 मामले सामने आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा 174 संक्रमित राजधानी रायपुर से मिले हैं।

395 persons tested positive for #COVID19 today in chhattisgarh, tally reaches 10,932. Also, 217 patients were discharged today taking the total number of recoveries in the state to 8,088.#ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/iNJjKnM12E