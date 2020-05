रायपुर. कोरोना वायरस (Coronavirus) के सफल इलाज की गारंटी बन चुके राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS Raipur) से रविवार को कोरोना पॉजिटिव 6 और मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

COVID 19 Update-Six male patients from Durg have been discharged by AIIMS Raipur on Sunday. Presently, there are 10 patients getting COVID 19 treatment in AIIMS Raipur. All are in stable condition. #IndiaFightsCorona #covidupdates #AIIMS

डिस्चार्ज होने वाले सभी मरीज दुर्ग जिले के हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। एम्स में अब सिर्फ 10 मरीज बचे हैं जिनके जल्द ही ठीक होने की संभावना जताई जा रही है।

Six Covid19 patients from Durg have fully recovered and have been discharged by AIIMS Raipur, today.



At present, we have ten Covid19 +ve patients in Chhattisgarh and our teams of expert medical staff are looking after them in AIIMS Raipur. All of them are in stable condition.