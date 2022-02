छत्तीसगढ़ के 7 एनसीसी कैडेट्स जहां राजपथ पर परेड

- वापस पहुचे कैडेटो के साथ अपना अनुभव सांझा किया

Updated: February 09, 2022 08:49:42 am

रायपुर@गणतंत्र दिवस पर राजपथ दिल्ली (Rajpath Delhi on Republic Day) में परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय से 7 कैडेट परेड में हिस्सा लेकर वापस पहुचे। परेड करके वापस आने के उपलक्ष्य में एनसीसी कॉम्पलेक्स कोटा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रायपुर (NCC Group Headquarters Raipur) के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एके दास(Group Commander Brigadier AK Das) , वीएसएन ने कैडेटो का उत्साह बढ़ाया तथा कैडेटो से बातचीत कर भविष्य में और अच्छा काम करने के लिये प्रेरित किया। आरडीसी परेड से वापस आये कैडेट विशाल दुबे, श्रृष्ठी मिश्रा, दीक्षा राठौड, हर्ष खत्री, प्रिया सिंह, संदीप कुशवाहा और धीरज कुमार ने अन्य कैडेटो के साथ अपना अनुभव सांझा किया। रायपुर ग्रुप के अधिकारी, कैडेट्स के अभिभावक और एएनगो मौजूद थे।

7 NCC cadets of Chhattisgarh where paraded on Rajpath