सात साल की मासूम को मिला न्याय, शादीशुदा युवक ने बाजार ले जाने के बहाने से किया था रेप, आरोपी को उम्रकैद

रायपुरPublished: Jan 21, 2023 01:16:45 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

आरोपी युवक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर चालान पेश किया और इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। ट्रायल में आरोपी युवक पर दोष सिद्ध हुआ। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह ने पैरवी की।