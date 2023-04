8 कॉलेज को 2500 से ज्यादा छात्र नहीं करवा पा रहे पुर्नमूल्यांकन-पुर्नगणना

प्रदेश के आठ ऑटोनोमस कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार पढ़ाई कर रहे छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन 8 कॉलेजों के 2500 से ज्यादा छात्र परीक्षा के बाद पुर्नमूल्यांकन व पुर्नगणना नहीं करवा पा रहे हैं। इस वजह से सैकड़ों छात्रों को बैक विषय की या तो उन्हें ईयर बैक की परीक्षा देनी पड़ी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी छात्रों की मदद नहीं की। नियमों के फेर में फंसे छात्रों को अब साल खराब होने का डर सता रहा है।

