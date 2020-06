आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जताया शोक

रायपुर. बिहार के गोपालगंज सहित राज्य के कई जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों में गुरुवार को आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने से 83 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोगों के झुलसने की खबर है। इसमें सबसे अधिक 13 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई है। राज्य के आपादा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिकारिक सूचना में कहा गया है कि गुरुवार को राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में वज्रपात की चपेट में आने से 83 लोगों की मौत हुई है।

इस दर्दनाक घटना ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी झकझोर दिया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 83 लोगों की मौत की खबर हैरान और दुखी कर देने वाली है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस दुःख की घड़ी में ईश्वर परिजनों को दुःख सहन करने की शक्ति दे।

Shocked and pained to know about the death of 83 people in Bihar due to lightening strike. My thoughts are with the bereaved families. May they have the strength to bear this moment of grief. https://t.co/HTVWH1A7At