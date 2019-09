हादसा: नई बाइक से घूमने निकले युवक को ट्रक ने कुचला, दो नाबालिग घायल

रायपुर. अपनी नई बाइक में दो नाबालिगों को लेकर घूमने निकले युवक की सड़क हादसे में मौत (Accident in chhattisgarh) हो गई। दोनों नाबालिगों को भी चोट लगी है। रफ्तार वाली बाइक को चलाने के लिए घर वालों ने युवक को मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। हादसे में युवक का सिर बुरी तरह कुचला (Young man death) गया था। शव का पीएम के बाद जब घर पहुंचा तो जवान बेटे की एेसी (Road accident in raipur) मौत देखकर घरवाले बिलख पड़े। सभी का रो-रोकर बुरा हाल हो (crime in raipur) गया।

पुलिस के मुताबिक गुढिय़ारी के कुकरीपारा निवासी जय बंजारे (22) बुधवार को सुबह करीब 5.30 बजे मोहल्ले के विंदेश चतुर्वेदी(17) और चेतन बंजारे(12) को लेकर अपनी नई पल्सर बाइक सीजी 04 एमएल 8834 से घूमने निकला था। घूमते-घूमते तीनों रायपुरा पहुंचे। इसके बाद जय महादेवघाट में नहाने की इच्छा हुई। तीनों रायपुरा ओवरब्रिज से होते हुए महादेवघाट की ओर जा रहे थे। करीब 6 बजे बाजार चौक में पीछे से आ रही ट्रक सीजी 04 एमडी 7075 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दिया।

बाइक में सवार विंदेश और चेतन छिटक कर दूर गिर गए, लेकिन जय ट्रक के पहिए में फंस गया। पहिए उसके ऊपर से निकल गए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाजार चौक के लोग इक_े हो गए और ट्रक को घेर लिया। डीडी नगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। उसमें फरच्यून भरा था।

खाली सड़क पर चलाता था बाइक



बताया जाता है कि युवक मजदूरी करता है। और कुछ दिन पहले ही उनके घर वालों ने बाइक खरीदी थी। बाइक चलाने का शौक पूरा करने के लिए वह सुबह-सुबह खाली सड़कों पर निकलता था। बुधवार को ऐसे ही निकला था, लेकिन महादेवघाट जाने की इच्छा के चलते हादसे का शिकार हो गया।