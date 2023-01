नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 20 साल की सजा

रायपुरPublished: Jan 22, 2023 12:53:02 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

नाबालिग पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्काल आरोपी विरेन्द्र टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। CGNews| Chhattisgarh news| Accused who kidnapped and raped a minor was sentenced to 20 years | Rape victim got justice|